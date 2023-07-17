ПУМБ занял первое место по приросту кредитного портфеля корпоративного бизнеса

Первый Украинский Международный Банк (ПУМБ) возглавил список банков- лидеров по приросту кредитного портфеля корпоративного бизнеса в гривне за 5 месяцев 2023 года.

В течение этого периода портфель активов ПУМБ по всем бизнес-сегментам достиг отметки почти в 26 млрд грн. С таким показателем банк занимает первое место на рынке по динамике роста портфеля и первое место среди банков с частным украинским капиталом по его объему.

«Война никак не повлияла на финансовую поддержку ПУМБ украинского бизнеса. Каждый наш клиент знает, что может полностью на нас рассчитывать. Непрерывно растущий кредитный портфель банка и его темпы являются лишь подтверждением этому», — отмечает Сергей Магдыч, заместитель председателя правления ПУМБ по корпоративному бизнесу.

По словам топ-менеджера, достичь таких показателей удалось благодаря слаженной и профессиональной работе команды банка, которая, несмотря на все обстоятельства, делает кредитный процесс максимально быстрым для клиентов.

Росту способствовала и доступность государственных программ поддержки для бизнеса в ПУМБ, в том числе предоставление государственных гарантий и кредитов по льготной процентной ставке в рамках программы «Доступные кредиты 5−7−9%». Популярность среди клиентов демонстрируют и такие банковские продукты, как факторинг, лизинг, а также микрокредит «всеБІЗНЕС», запущенный еще осенью прошлого года специально для физических лиц-предпринимателей.

Сегодня в ПУМБ обслуживается более 108 тыс. корпоративных клиентов. За полтора года войны в стране количество предпринимателей, выбравших банк своим финансовым партнером, выросло на более чем 20%, что в очередной раз свидетельствует о его надежности и доверии со стороны бизнеса.