Кабмин изменил порядок предоставления единовременной помощи пострадавшим от подрыва Каховской ГЭС

Пострадавшие в результате подрыва Каховской ГЭС теперь могут получить единовременную материальную денежную помощь независимо от того, зарегистрированы ли они как внутренне перемещенные лица (ВПЛ) и получают ли ежемесячные выплаты на проживание. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

В Министерстве отметили, что соответствующие изменения в Порядок предоставления такой помощи принял Кабинет Министров Украины.

«Единовременное материальное пособие будут получать все пострадавшие от подрыва Каховской ГЭС», — говорится в сообщении.

Согласно изменениям, отменяется необходимость проверки лиц, претендующих на назначение денежной помощи, на предмет того, получали ли они помощь в качестве ВПЛ.

Читайте также: Изменения в выплатах ВПЛ: кто потеряет помощь от государства

Напомним

19 июня правительство приняло постановление, согласно которому пострадавшие из подтопленных регионов Херсонской и Николаевской областей могут получить 5 тыс. грн единовременного материального пособия за счет средств резервного фонда госбюджета.

Обратиться с заявлением в органы соцзащиты необходимо до 31 августа 2023 (включительно). Получить средства можно через АО «Укрпочта» или учреждения уполномоченных банков с возможностью их снятия через платежные терминалы.

Подать заявление на получение помощи можно в любом управлении социальной защиты.

Более подробная информация об одноразовой материальной денежной помощи пострадавшим от подрыва российской федерацией Каховской ГЭС — по ссылке.