НБУ аннулировал лицензию владельца сервиса онлайн-кредитов Monetka

Национальный банк аннулировал ООО «ФК «Риальто» (ЕГРПОУ 43492595) лицензию на осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг, а именно на предоставление средств в ссуду, в том числе и на условиях финансового кредита. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

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Такое решение Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял 10 июля 2023 года по результатам внеплановой инспекционной проверки по защите прав потребителей финансовых услуг.

По данным НБУ, в ходе проверки было установлено нарушение ООО «ФК «Риальто» ряда требований действующего законодательства.

Решение о применении меры воздействия вступает в силу с 11 июля 2023 года.

После отзыва лицензии финансовое учреждение лишается права вести деятельность по видам отозванных лицензий. Отзыв лицензии не освобождает финансовое учреждение от исполнения своих обязательств по договорам о предоставлении финансовых услуг.

Напомним

Ранее НБУ оштрафовал ООО «ФК «Риальто» на 34 тыс. грн за непредоставление информации и предоставление финансовой компанией заведомо недостоверной информации по требованию регулятора.

Также Нацбанк штрафовал ООО «ФК «Риальто» на 51 тыс. грн за нарушение требований законодательства к нравственному поведению во время взаимодействия с потребителями по урегулированию просроченной задолженности.