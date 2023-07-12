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12 июля 2023, 10:01 Читати українською

В коде CBDC Бразилии нашли функции для заморозки средств, слияние канадских бирж: что нового на рынке криптовалют

Главное на рынке криптовалют.

Главное на рынке криптовалют.
Фото: pixabay.com

В коде национальной цифровой валюты Бразилии нашли функции для заморозки и изменения баланса пользователя

Центральный банк Бразилии разместил на портале GitHub исходный код пилотного проекта собственной цифровой валюты, пояснив: проект предназначен для использования в тестовой среде, а в представленную архитектуру могут быть внесены изменения.

В тот же день разработчик и основатель технической консалтинговой компании Iora Labs Педро Магальяйнс заявил, что смог выполнить обратное проектирование открытого исходного кода CBDC.

Разработчик обнаружил параметры, которые позволили бы блокировать и размораживать средства, увеличивать или сокращать баланс, перемещать цифровые реалы с одного адреса на другой, а также создавать или сжигать их с использованием определенного адреса.

В коде не учтены конкретные обстоятельств, при которых могут быть заморожены CBDC, а также неизвестно, кто сможет обладать такими широкими полномочиями.

Магальяйнс предположил, что Ц Б Бразилии может сохранить эти функции для обеспеченных кредитов и других финансовых операций, где задействованы протоколы децентрализованного финансирования. С помощью государственных стейблкоинов может быть легче отслеживать налоги и проверять, на что именно выделяются бюджетные средства.

Три крупнейшие канадские криптобиржи завершили процедуру слияния в единую компанию

Базирующиеся в Канаде криптовалютные биржи WonderFi, CoinSmart и Coinsquare завершили сделку по слиянию в единую компанию с активами на $600 млн и числом пользователей свыше 1,5 млн.

Объединение бизнеса криптоплатформ WonderFi, CoinSmart и Coinsquare проходит на фоне исхода из Канады крупных игроков рынка цифровых активов, покидающих страну из-за проблем с регулированием.

Объявленная задача: создать «крупнейшую в Канаде регулируемую площадку для торговли криптовалютными активами».

У объединенной компании есть большие перспективы на канадском рынке цифровых активов, поскольку незарегистрированные международные биржи больше не могут обслуживать пользователей из Канады без соблюдения местных правил.

Кроме работы с криптоактивами, новая компания собирается заниматься торговлей на рынке акций, букмекерской деятельностью и организацией казино.

Суд разрешил обанкротившемуся криптокредитору Celsius конвертировать активы в биткоин и эфир

Обанкротившийся криптокредитор Celsius получил одобрение суда на конвертацию своих альткоинов в более ликвидные криптовалюты. Это будет выполнено в рамках плана реструктуризации компании.

Платформа Celsius объявила, что переведет все свои активы в биткоин и эфир. Чтобы упростить процесс, компания уже перевела часть активов маркет-мейкеру Wintermute и эмитенту стейблкоинов Paxos.

За последний год большинство криптоактивов Celsius сократилось в диапазоне от 6% до 84%. Исключением стали монеты Bitcoin Cash и Litecoin. В июне их курс вырос благодаря поддержке новой криптовалютной биржи EDX Markets.

Токен CEL, на который приходится более 65% запасов Celsius, упал на 83%, а SRM и вовсе обрушился на 84%. Согласно судебным документам, Celsius владеет альткоинами, которые оцениваются в $90 млн.

Поэтому отсутствие информации о курсах покупки и продажи вызывало опасения по поводу потенциального давления на рынок криптовалют, учитывая ликвидность токенов за последний год.

Акции Coinbase подорожали на 50% после иска SEC

Капитализация Coinbase с момента подачи Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) иска против биткоинбиржи выросла более чем на 50%. В течение этого периода ее топ-менеджеры, включая CEO Брайана Армстронга, активно сокращали свои позиции в ценных бумагах.

6 июня Комиссия обвинила компанию в незарегистрированном предложении ценных бумаг в виде ряда токенов и незаконном объединении трех функций — в качестве брокера, биржи и клирингового агентства, которые обычно разделяются на традиционных рынках. Под прицел регулятора также попала программа стейкинга Coinbase Earn.

В тот день акции компании обвалились на 9,1%. В моменте падение капитализации превысило 13,5%.

29 июня в ответе на иск платформа обвинила SEC в превышении полномочий. По словам представителей биржи со ссылкой на тест Хауи, перечисленные в претензии активы не являются инвестиционными контрактами и, следовательно, не могут приравниваться к ценным бумагам.

Источник: Минфин
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