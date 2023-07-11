11 июля европейская валюта подорожала на 24 копейки. НБУ установил официальный курс на уровне 40,06 гривны за евро. По отношению к доллару национальная валюта остается на том же уровне. Об этом свидетельствуют данные НБУ.
Евро подорожал на 24 копейки. Курс НБУ
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Валютный рынок
10 июля НБУ установил официальный курс на уровне 39,82 гривны за евро.
К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро подорожал на 7 копеек в покупке и продаже.
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Источник: Минфин
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