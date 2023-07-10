К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро подорожал на 7 копеек в покупке и продаже.
Курс валют на вечер 10 июля: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок
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Открытие 10 июля
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Закрытие 10 июля
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Изменения
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36,56/36,93
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36,56/36,93
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0/0
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40,04/40,43
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40,11/40,50
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7/7
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 36,70−37,35 грн. Евро покупают за 40,40 грн, а продают за 41,00 грн.
По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,26−37,25, евро — 40,78−41,00 грн.
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Источник: Минфин
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