Курс валют на вечер 10 июля: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок

К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро подорожал на 7 копеек в покупке и продаже.

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Валюта Открытие 10 июля Закрытие 10 июля Изменения доллар 36,56/36,93 36,56/36,93 0/0 евро 40,04/40,43 40,11/40,50 7/7

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 36,70−37,35 грн. Евро покупают за 40,40 грн, а продают за 41,00 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,26−37,25, евро — 40,78−41,00 грн.

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