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5 июля 2023, 13:38 Читати українською

С начала года Фонд гарантирования продал активы банков-банкротов на 3,1 миллиарда гривен

За январь-июнь 2023 года сумма успешных торгов по продаже активов банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов, превысила 3,1 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования.

За январь-июнь 2023 года сумма успешных торгов по продаже активов банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов, превысила 3,1 млрд грн.

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Успешные аукционы

«В июне в системе Прозорро.Продажи успешно состоялось 62 аукциона по продаже активов банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов, на сумму почти 735 млн грн. Таким образом, общая сумма успешных торгов за первые шесть месяцев 2023 года превысила 3,1 млрд грн», — говорится в сообщении.

Среди последних проданных лотов — ТРЦ «Магеллан», кредитный портфель физических лиц банка «Аркада» и коммерческая недвижимость в областных центрах.

Почти вся сумма успешных июньских торгов — 622,3 млн грн — результат продаж активов, находившихся на балансе АО «МР Банк». Еще на сумму 51,9 млн грн состоялись успешные аукционы по реализации активов ПАО «Проминвестбанк», и на сумму 47,2 млн грн — активов АО АКБ «Аркада».

Отмечается, что топ аукционом месяца стала продажа лота, в состав которого вошел ТРЦ «Магеллан» в столице. Это была 18 попытка продать активы АО «МР Банк», которая и завершилась успешно. Начальная цена на последнем аукционе составила 448,5 млн грн. Участие в торгах, проходивших по английской модели аукциона, приняли трое участников. В результате трех раундов и конкуренции цена лота выросла более чем на 170 млн грн и составила — 620 млн грн.

По состоянию на 5 июля, по результатам успешных аукционов июня, получена полная оплата на сумму 96,6 млн грн за 28 лотами.

Средства еще по 34 лотам, на сумму 638 млн грн, ожидаются. От непосредственной продажи получено 0,3 млн грн. Средства, полученные от продажи активов, направляются на расчеты с ликвидируемыми кредиторами банков.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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