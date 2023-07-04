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4 июля 2023, 9:00 Читати українською

ПУМБ — лидер по приросту срочных депозитов физических лиц в Украине за 5 месяцев 2023года

По итогам первых 5 месяцев 2023 года ПУМБ возглавил рейтинг украинских банков по приросту срочных депозитов физических лиц. Это признак доверия клиентов банку. Также, согласно статистике ПУМБ, 86% клиентов банка повторно размещают в ПУМБ свои депозиты. Кроме этого, по данным рейтингового агентства «Кредит — рейтинг», в рейтинге надежности депозитов ПУМБ имеет максимально высокую оценку в 5 баллов.

«Увеличение количества депозитов физических лиц — признак доверия украинцев к банку и положительная оценка его надежности и стабильности. Интересно, что чаще всего в этом году украинцы выбирали классический депозит „Доходный“ с максимальной доходностью до 16% годовых в гривне. Также в клиентском „топе“ был акционный гривневый депозит „Стальной“. Из этого мы также можем заключить, что даже несмотря на войну украинцы не боятся открывать вклады в банках с фиксированной датой выплаты», — комментирует Дмитрий Полищук, заместитель председателя правления ПУМБ.

Кроме этого, по данным НБУ, за этот период ПУМБ также усилил свои лидирующие позиции и в других категориях:

  • второе место по приросту всех остатков на счетах клиентов-физических лиц во всех валютах
  • второе место по приросту остатков на счетах клиентов-физических лиц в гривне
  • третье место по приросту срочных остатков на счетах клиентов-физических лиц в гривне

Напоминаем, что ПУМБ присоединился к проекту єВідновлення — государственной программы возмещения за жилье, поврежденное в результате боевых действий. Все клиенты, которые откроют карту єВідновлення от ПУМБ получат бонус в размере 500 грн, которые можно вывести на карту после зачисления и кэшбек 2% на товары для строительства и ремонта. Помимо этого, банк запустил социальную программу поддержки клиентов — ежемесячно один из клиентов банка, который откроет карту єВідновлення в приложении ПУМБ Online и получит на нее выплату от государства, сможет получитьт идентичную сумму на собственный дебетовый счет в ПУМБ от
банка. Банк берет на себя обязательство увеличить поддержку вдвое для 12 украинцев, чье жилье пострадало из-за войны.

Источник: Минфин
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