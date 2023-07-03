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3 июля 2023, 9:00 Читати українською

Акционный депозит под 20,25% в Агропросперис Банке продолжено

Агропросперис Банк продлевает акционный депозит «Солнечный» еще на 1 месяц — до 1 августа 2023 года включительно. Вклад «Солнечный» на 95 дней позволит Вам заработать 20,25% годовых в гривне — одно из самых выгодных предложений, особенно среди банков с иностранным капиталом.

Минимальная сумма вклада составляет 10 000 грн, а выплата процентов производится в конце срока на карту или текущий счет. Акционный вклад можно оформить во всех отделениях Агропросперис Банка, а также в онлайн-банкинге AP Bank, если вы уже являетесь клиентом банка.

Больше об условиях акции — на сайте банка или по телефону контакт-центра 0800300170 (бесплатно по Украине).

Агропросперис Банк предлагает вкладчикам не только надежность банка с иностранным капиталом, но всегда привлекательные условия вкладов. «Мы понимаем, что в сегодняшних условиях вкладчикам более интересны краткосрочные депозиты. В Агропросперис Банке две трети депозитов размещены на срок до 1 года, а в целом по банкам эта доля составляет практически 80%. Поэтому мы предложили нашим клиентам новый вклад на 3 месяца под очень привлекательные проценты — 20,25% годовых в гривне. По итогам июня видим значительный интерес вкладчиков к акционному депозиту, поэтому решили продлить акцию еще на один месяц, чтобы все желающие успели воспользоваться предложением», — рассказал Сергей Щепанский, председатель правления Агропросперис Банка.

Об Агропросперис Банке

Агропросперис Банк — банк с иностранным капиталом США и Европы, специализирующийся на финансировании малых и средних агропроизводителей — одной из наиболее устойчивых отраслей экономики Украины. Благодаря этому банк не только поддерживает украинское сельское хозяйство и небольшой бизнес, но имеет один из самых качественных кредитных портфелей на банковском рынке.

Инвестор банка NCH Capital (США) с 1993 года управляет инвестициями в объеме 3 млрд дол. США через представительства в 11 странах мира. NCH Capital специализируется на агробизнесе, поэтому в 2015 году создал в Украине Агропросперис Банк для упрощения небольшим фермерам доступа к финансированию, в частности, благодаря инновационному инструменту аграрных расписок

Источник: Минфин
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