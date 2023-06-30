Курс валют на вечер 30 июня: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок

К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро подорожал на 19 копеек в покупке и 20 копеек в продаже.

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Валюта Открытие 30 июня Закрытие 30 июня Изменения доллар 36,56/36,93 36,56/36,93 0/0 евро 39,72/40,11 39,91/40,31 19/20

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 36,90−37,40 грн. Евро покупают за 40,50 грн, а продают за 41,10 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,30−37,35, евро — 40,80−41,04 грн.

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