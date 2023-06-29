Курс валют на вечер 29 июня: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок

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Валюта Открытие 29 июня Закрытие 29 июня Изменения доллар 36,56/36,93 36,56/36,93 0/0 евро 39,87/40,27 39,74/40,14 13/13

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 36,80−37,45 грн. Евро покупают за 40,50 грн., а продают за 41,15 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,37−37,35, евро — 40,90−41,10 грн.

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