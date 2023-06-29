За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 680 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 227 780 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
680 российских оккупантов, 1 самолет и 14 БПЛА. Потери врага за 28 июня
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Потери врага
- личного состава — около 227 780 (+680) человек ликвидировано,
- танков — 4038 (+2) ед,
- боевых бронированных машин — 7857 (+10) ед,
- артиллерийских систем — 4116 (+27) ед,
- РСЗО — 627 (+0) ед,
- средства ПВО — 388 (+1) ед,
- самолетов — 315 (+1) ед,
- вертолетов — 308 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 3513 (+14),
- крылатые ракеты — 1261 (+0),
- корабли /катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 6780 (+6) ед,
- специальная техника — 569 (+6).
Источник: Минфин
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