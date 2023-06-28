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28 июня 2023, 17:36 Читати українською

Законопроект №8401 может уничтожить кассовые аппараты в смартфоне: что предлагают изменить ПРРО провайдеры

Объединение сервис-провайдеров программного РРО обратилось к власти с призывом внести необходимые изменения в проект закона № 8401, который Комитет ВРУ по вопросам налогов недавно согласовал до второго чтения.

Некоторые изменения в профильный закон № 8401 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины об особенностях налогообложения в период действия военного положения» уничтожат рынок провайдеров программных регистраторов расчетных операций (ПРРО) и будут способствовать тенизации. Об этом говорится в открытом письме ПРРО провайдеров в Министерство цифровой трансформации, ГНС, Комитету ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, Председателю Комитета Верховной Рады Украины по вопросам бюджета Роксолане Пидласе и председателю Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политике Даниилу Гетманцеву.

В частности, в письме провайдеры ПРРО заявили, что заложенные в законопроект № 8401 изменения работают против бизнеса и сервис-провайдеров программного РРО.

«Объединение сервис-провайдеров программных РРО предупреждает: определенные нормы указанного законопроекта ведут к еще большей тенизации бизнеса, что прямо противоречит озвученным ранее стремлениям государства обеспечить как можно больший объем белых операций бизнеса и сведение к минимуму серой зоны, где происходит неуплата налогов», — говорится в письме провайдеров ПРРО.

По их мнению, изменения, предложенные проектом закона № 8401, убьют технологию ПРРО и будут способствовать возвращению в тень 50% украинских предпринимателей.

«Провайдеры ПРРО крайне озабочены тем, что в финальной версии законопроекта до второго чтения остался пункт об обязательстве Кабмина внести изменения в законодательство относительно обеспечения искажения или уничтожения данных электронных расчетных документов, созданных ПРРО в режиме офлайн, посредством средств защиты информации с подтвержденным соответствием. Мы уверены, что этот пункт может полностью перечеркнуть всю реформу по ПРРО и вместо того, чтобы упорядочить рынок, повлияет на его уничтожение», — говорится в обращении провайдеров ПРРО к Даниилу Гетманцеву, Руслане Пидласой, ГНС и Министерству цифровой трансформации.

Там сообщили, что объединение провайдеров ПРРО не соглашается с предложенными проектом № 8401 изменениями, когда в режиме оффлайна нужно будет использовать средства защиты информации с подтвержденным соответствием, а именно определенный физический носитель, который невозможно установить на большинство смартфонов.

«Фактически речь идет о том, что в случае принятия законопроекта без внесения соответствующих правок, ПРРО больше не сможет работать на смартфонах, как мобильное приложение», — сообщили провайдеры ПРРО, что уверены: офлайн — важная часть продукта ПРРО, поскольку позволяет избежать проблемы как с покрытием интернета, так и по отношению бесперебойной работы серверов ДПС, АЦСК

«Существующие сейчас в проекте № 8401 нормы по ПРРО неизбежно ведут к ряду негативных последствий, среди которых — разрушение мобильности и легкости ПРРО как инструмента фискализации; удорожание и усложнение использования ПРРО, что существенно повлияет на уровень использования ПРРО и, как следствие, уменьшение налогооблагаемых операций, кроме того, указанные предложенные изменения полностью перечеркивают тренд на диджилизацию», — отметили провайдеры в открытом письме.

В своем обращении к государственным органам власти объединение сервис-провайдеров предложило удалить из подготовленного ко второму чтению проекта указанные нормы, а также переформулировать спорную норму законопроекта таким образом, чтобы ею нельзя было злоупотреблять при выработке механизма.

«В проект № 8401 нужно внести изменения по обеспечению предотвращения искажения или уничтожения данных электронных расчетных документов, созданных программными регистраторами расчетных операций в режиме офлайн», — сообщили ПРРО провайдеры в письме.

Они также отметили, выступающих за упорядочение рынка ПРРО, проработку стандартов его работы, но при условии, что это будет делаться постепенно вместе с самим рынком, чтобы найти правильные критерии аккредитации с учетом практики работы ПРРО и сущности программных продуктов.

Объединение ПРРО провайдеров призвало создать специальную рабочую группу, где будут представлены основные представители этой сферы, провайдеры ПРРО, которые могут предложить и профессионально обосновать механизм, который нивелирует все возможные риски.

Напомним, Комитет В Р по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал Верховной Раде принять во втором чтении и в целом правительственный законопроект № 8401 о восстановлении довоенного состояния налоговой политики.

Источник: Минфин
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