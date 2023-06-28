Курс валют на вечер 28 июня: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок

К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро не изменилось в покупке и прибавило 1 копейку в продаже.

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Валюта Открытие 28 июня Закрытие 28 июня Изменения доллар 36,56/36,93 36,56/36,93 0/0 евро 40,00/40,39 40,00/40,40 0/1

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 36,80−37,40 грн. Евро покупают за 40,50 грн., а продают за 41,20 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,37−37,39, евро — 40,93−41,15 грн.

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