Доходы государственного бюджета выросли на 45% в мае 2023 по сравнению с маем 2022 года. Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко в ходе Global Official Institutions Conference в Париже.
Доходы госбюджета в мае выросли на 45% по сравнению с прошлым годом — Марченко
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«В 2023 году мы имеем гораздо лучшие финансовые результаты, чем год назад. Благодаря мощной финансовой поддержке и комплексным мерам, внедренным правительством Украины, мы обеспечиваем сбалансированность бюджета и финансирование критически важных расходов, прежде всего в социальной сфере. Монетарная и фискальная политики контролируемы», — отметил министр.
Он также подчеркнул, что внешняя финансовая поддержка продолжает играть важную роль. Международные партнеры заверили Украину в предоставлении в общей сложности $42,5 млрд прямой бюджетной помощи в течение текущего года.
По состоянию на сегодняшний день Украина получила около $22 млрд внешнего финансирования на приоритетные нужды госбюджета в 2023 году. Также Минфин Украины уже активно работает с партнерами по обеспечению потребностей госбюджета в 2024 году.
Восстановление Украины
В контексте восстановления Сергей Марченко рассказал об уже существующих инструментах привлечения средств на восстановление. Всемирный банк создал эффективные механизмы привлечения помощи, такие как трастовый фонд URTF и специальная программа SPUR.
Европейский инвестиционный банк одобрил
«Восстановление требует комплексного подхода. И, кроме помощи от МФО и стран-партнеров, для нас важно привлекать частные инвестиции. Стоимость восстановления составит сотни миллиардов долларов. Мы заинтересованы в том, чтобы создать условия для привлечения частных инвестиций и структурировать их наилучшим образом. Минфин Украина уже активно работает с партнерами по решению этого вопроса, в частности для страхования военных рисков», — добавил министр.
Марченко также призвал иностранный бизнес инвестировать в Украину и заверил готовность правительства Украины сотрудничать для обеспечения безопасных и благоприятных условий.
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