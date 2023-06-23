Программа «єОселя» заработала в жилых объектах на этапе строительства.

Об этом сообщил президент Конфедерации строителей Украины Лев Парцхаладзе.

По его словам, это стало возможным благодаря плодотворному сотрудничеству КБУ, Укрфинжитла, банков и девелоперов. В настоящее время уже заключено соглашение на сумму 2,2 млн. грн. сроком на 20 лет по процентной ставке 3%. Первый взнос составил 28% стоимости квартиры (более 863 тыс. грн), а ежемесячные выплаты по кредиту ориентировочно составят 14,7 тыс. грн. Площадь приобретенной по программе «єОселя» квартиры составляет 87,6 м², расположенная во 2-й очереди ЖК Family&Friends строительной компании GEOS (планируемый ввод в эксплуатацию жилого комплекса — I квартал 2024 года). Ипотечное соглашение заключил партнер программы «єОселя» Глобус банк.

Лев Парцхаладзе сообщил, что участницей программы «єОселя» стала 36-летняя доцентка Киевского технического университета Украины «КПИ им. Игоря Сикорского». До начала военной агрессии она вместе с мужем и 11-летним сыном жили в г. Ирпень. Но в результате боевых действий ее квартира была полностью разрушена. В настоящее время она с семьей временно проживает в с. Софиевская Борщаговка.

Эксперт отметил, что аккредитованные под «єОселю» объекты первичного рынка находятся в состоянии активного строительства (стадия готовности от 40% до 80%) с обязательным соблюдением запланированных сроков завершения строительных работ.

По его данным, большинство потенциальных заемщиков (а это более 60%) интересуют одно и двухкомнатные квартиры площадью от 40 до 70 м² в новостройках Киева, Львова, Ивано-Франковска, Одессы, Луцка и ряде других украинских городов.

Президент КБУ считает, что в условиях градостроительной реформы, направленной на преодоление коррупции, установление полностью прозрачных условий ведения бизнеса и повышения защиты покупателей-инвесторов жилья, приход «єОселя» на первичный рынок является знаковым событием.

«Государственная ипотека в объектах на этапе строительства свидетельствует о важности построения нового первичного рынка по мировым принципам, а также о высоком уровне ответственности девелоперов перед своими клиентами, что очень важно в условиях войны. Это знаковое событие — результат кропотливой работы и взаимодействия органов власти, профессиональных сообществ и коммерческих банков», — подчеркнул Лев Парцхаладзе.

Как рассказал Евгений Мецгер, председатель правления ЧАО «Укрфинжилье», с 1 октября 2022 года возглавляемая им компания выдала более 1390 ипотечных кредитов для приобретения уже введенного в эксплуатацию жилья на сумму почти 1,9 млрд грн ипотечных кредитов.

«Новый этап кредитования первичного рынка недвижимости — важный шаг для расширения возможностей „єОселя“. За время работы программы мы видим, что жилье в новостройках популярно среди граждан — 31% клиентов приобрели свои квартиры именно там. Убежден, что кредитование объектов незавершенного строительства даст существенный толчок рынку и, как следствие, будет способствовать экономическому развитию государства. Мы надеемся, что все больше девелоперов будут становиться партнерами „єОселя“, а граждане будут иметь широкий выбор для поиска наилучшего для себя варианта жилья», — подчеркнул Евгений Мецгер.

По словам Дениса Ермоленко, директора строительной компании GEOS, по программе «єОселя» до конца 2023 года компания планирует реализовать до 30 квартир: это 2-комнатные площадью от 65−68 м² и 3-комнатные площадью 76−86 м².

«Наша компания стала одной из самых первых среди девелоперов, которая присоединилась к государственной программе „єОселя“ и получила аккредитацию на свой объект незавершенного строительства. В настоящее время строительные работы в нашем ЖК выполнены более чем на 80%. Поэтому уже в начале 2024 года владельцы квартир смогут приступить к ремонтным работам, а это более 600 квартир», — сказал эксперт.

Государственная программа льготного ипотечного кредитования, как утверждает Денис Ермоленко, создает реальную возможность поддержки и развития строительной отрасли как «локомотива» других смежных отраслей экономики Украины.

В свою очередь,Сергей Мамедов, заместитель Председателя Совета директоров Конфедерации строителей Украины, председатель правления Глобус банка, акцентировал внимание на том, что потенциал государственной программы льготного ипотечного кредитования на первичном рынке составляет 3−4 тыс. сделок, а это около 40% от общего количества кредитов, запланированных по программе «єОселя» до конца текущего года. При этом, по его словам, успешный опыт льготной ипотеки в возводимых объектах будет стимулировать дальнейший рост спроса на первичном рынке по меньшей мере на 10−15% до конца 2023 года.

Он считает, что при благоприятных, прежде всего, финансовых условиях, до конца года в рамках программы «єОселя» возглавляемый им банк готов заключить до 150 ипотечных сделок на приобретение жилья именно на стадии строительства на общую сумму до 210 млн грн.

«Приоритетной задачей государственной программы „єОселя“ должен стать именно перезапуск и развитие первичного рынка недвижимости. А успешное сотрудничество „Укрфинжитла“, системных девелоперов — участников Конфедерации строителей Украины и банков — это не только возможность граждан стали владельцами взлелеянного в мечтах жилья, а еще и громкий сигнал обществу, что, несмотря на войну, первичный рынок постепенно оживает. Именно строительная отрасль может стать движущей силой для достаточно стремительного восстановления и дальнейшего роста экономики страны», — резюмировал Сергей Мамедов.

Справка:

Конференция Строителей Украины (КБУ) — это крупнейшее отраслевое объединение, в состав которого входят более 800 членов, а это около 80% компаний строительной отрасли Украины.

Цель КБУ — содействие развитию строительной отрасли Украины и поддержка активного диалога о предстоящем восстановлении Украины на всех уровнях.

Конфедерация — единственный представитель от Украины в Европейской федерации строительной промышленности (FIEC), в состав которой входят 32 национальных федерации-члены из 27 европейских стран.

Частное Акционерное Общество «УКРФИНЖИТЛО» реализует программу «єОселя» в соответствии с Условиями обеспечения частным акционерным обществом «Украинская финансовая жилищная компания» доступного ипотечного кредитования граждан Украины, утвержденных постановлением Кабинета Министров Украины № 856 от 2 августа 2022 года.

Программа «єОселя» стартовала в октябре прошлого года. Заявку на получение кредита для приобретения жилья по льготной ставке 3% могут подать военнослужащие ВСУ по контракту, педагоги, медики и ученые, работающие в учреждениях государственной и коммунальной форм собственности. Программа распространяется на всю территорию Украины кроме временно оккупированной и зон проведения боевых действий. Вместе с «Укрфинжитлом» программу реализуют Министерство экономики, Министерство цифровой трансформации Украины и Дія.

GEOS — европейская строительная компания, реализующая проекты в Украине с 2004 года, в Венгрии с 2015 года и в Испании с 2018 года. В Украине около 70 масштабных проектов (жилищные и коммерческие объекты, объекты инфраструктуры и спортивные сооружения). В Венгрии (Будапешт) 8 успешных проектов Geos и 3 эксклюзивных проекта Geos в Испании.

Акционерное Общество «Коммерческий банк «Глобус» (Глобус банк) основано в 2007 году.

По состоянию на май 2023 региональная сеть насчитывает 30 отделений.

АО «КБ «Глобус» подтвержден кредитный рейтинг по национальной шкале на уровне uaААА, а также рейтинг депозитов на уровне ua2+ по шкале рейтингового агентства «Эксперт-Рейтинг».

Приоритетными направлениями деятельности банка является ипотечное кредитование на первичном рынке, автокредитование, кредитование малого и среднего бизнеса.