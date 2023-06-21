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21 июня 2023, 13:20 Читати українською

Mastercard запускает глобальный проект по переработке кредитных карт

Международная платежная система Mastercard запускает глобальный проект по переработке кредитных и дебетовых карт в рамках плана, направленного на спасение миллиардов находящихся в обращении в отрасли карт от свалок. Об этом пишет Reuters.

Международная платежная система Mastercard запускает глобальный проект по переработке кредитных и дебетовых карт в рамках плана, направленного на спасение миллиардов находящихся в обращении в отрасли карт от свалок.
Фото: liga.net

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Что известно о проекте

Первоначально проект запускают в партнерстве с британским банком HSBC Holdings в восьми отделениях в Великобритании.

Mastercard заявила, что банки по всему миру, некоторые из которых запустили местные инициативы, смогут присоединиться к программе и помочь добиться экономии за счет эффекта масштаба.

«Мы приглашаем всех эмитентов карт по всему миру сотрудничать с нами, независимо от того, в каком регионе они находятся, и предлагать своим клиентам переработку карт», — сказал президент по вопросам кибербезопасности и разведки в Mastercard Аджай Бхалла.

Согласно плану, Mastercard предоставит HSBC машины для измельчения, каждая из которых способна вместить 10 тыс. карт, что эквивалентно 50 кг пластика. После заполнения они будут переданы на завод по переработке пластика.

Финансовые детали плана не разглашаются. Пилотный проект, который продлится первые шесть месяцев, позволит клиентам перерабатывать любые пластиковые карты, включая карты конкурентов.

«Этот пилотный проект предоставит нам очень важную информацию и поможет разработать наши долгосрочные планы», — сказал глава департамента частного банкинга HSBC в Великобритании Жозе Карвальо.

В настоящее время в обращении находится около 3,1 миллиарда карт Mastercard. По ее оценкам, ежегодно в отрасли выпускается около 600 миллионов карт, каждая из которых имеет срок действия около пяти лет.

В отчете Nilson Report, который анализирует отрасль, отмечается, что общее количество карточек в обращении составит почти 26 миллиардов в 2022 году, и прогнозируется, что к 2027 году она может вырасти до 28,4 миллиарда.

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Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Qwerty1999
Qwerty1999
21 июня 2023, 13:41
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Вот бы ещё битые оконные блоки и стекла стали перерабатывать, а не тупо закапывать на свалках в землю.
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