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20 июня 2023, 17:40 Читати українською

Дания увеличит военную помощь Украине до $3,2 миллиарда

Правительство Дании договорилось увеличить военную поддержку Украины в рамках Фонда Украины на общую сумму 21,9 млрд датских крон ($3,2 млрд) в 2023—2028 годах. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Дании.

Правительство Дании договорилось увеличить военную поддержку Украины в рамках Фонда Украины на общую сумму 21,9 млрд датских крон (3,2 млрд долларов) в 2023—2028 годах.

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Помощь Дании

Датские партии стремятся к тому, чтобы Копенгаген продолжал оставаться в числе наиболее значительных доноров для Украины относительно размеров стран, и возникнет необходимость в дальнейшей значительной военной поддержке Украины в 2023 году и в последующие годы.

Средства для Фонда Украины будут распределены таким образом, что Дания сможет поддержать Украину дополнительными 7,5 млрд. датских крон в 2023 году, 10,4 млрд. датских крон в 2024 году и 1 млрд. датских крон ежегодно в 2025—2028 годах.

Существенное увеличение поддержки Украины означает, что в 2023 и 2024 годах Дания выделила средства для достижения целей НАТО по расходованию 2% ВВП на оборону и безопасность.

Поддержка Украины

Дания, как и другие страны Европы, поддержала Украину в начале полномасштабного вторжения в РФ. Она не была в лидерах по снабжению техникой, но после создания Контактной группы по обороне Украины «Рамштайн» Копенгаген начал активно поставлять оружие украинской армии.

Дания предоставила гаубицы, снаряды и другую технику, а также присоединилась к авиационной коалиции.

Минобороны Дании заявило, что будет обучать украинских пилотов на истребителях F-16.

Источник: Минфин
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