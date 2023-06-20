Дания увеличит военную помощь Украине до $3,2 миллиарда

Помощь Дании

Датские партии стремятся к тому, чтобы Копенгаген продолжал оставаться в числе наиболее значительных доноров для Украины относительно размеров стран, и возникнет необходимость в дальнейшей значительной военной поддержке Украины в 2023 году и в последующие годы.

Средства для Фонда Украины будут распределены таким образом, что Дания сможет поддержать Украину дополнительными 7,5 млрд. датских крон в 2023 году, 10,4 млрд. датских крон в 2024 году и 1 млрд. датских крон ежегодно в 2025—2028 годах.

Существенное увеличение поддержки Украины означает, что в 2023 и 2024 годах Дания выделила средства для достижения целей НАТО по расходованию 2% ВВП на оборону и безопасность.

Поддержка Украины

Дания, как и другие страны Европы, поддержала Украину в начале полномасштабного вторжения в РФ. Она не была в лидерах по снабжению техникой, но после создания Контактной группы по обороне Украины «Рамштайн» Копенгаген начал активно поставлять оружие украинской армии.

Дания предоставила гаубицы, снаряды и другую технику, а также присоединилась к авиационной коалиции.

Минобороны Дании заявило, что будет обучать украинских пилотов на истребителях F-16.