Евро подорожал на 52 копейки. Официальный курс валют

19 июня европейская валюта подорожала на 52 копейки. НБУ установил официальный курс на уровне 40,08 гривны за евро . По отношению к доллару национальная валюта остается на том же уровне. Об этом свидетельствуют данные НБУ.

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Валютный рынок

16 июня НБУ установил официальный курс на уровне 39,56 гривны за евро.

К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро подорожало на 1 копейку в покупке и на 3 копейки в продаже.

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