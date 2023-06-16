Курс валют на вечер 16 июня: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок

К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро подорожал на 1 копейку в покупке и на 3 копейки в продаже.

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Валюта Открытие 16 июня Закрытие 16 июня Изменения доллар 36,56/36,93 36,56/36,93 0/0 евро 40,04/40,42 40,05/40,45 1/3

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 36,90−37,30 грн. Евро покупают за 40,20 грн, а продают за 40,80 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,20−37,24, евро — 40,57−40,87 грн.

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