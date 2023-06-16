16 июня европейская валюта подорожала на 3 копейки. НБУ установил официальный курс на уровне 39,56 гривны за евро. По отношению к доллару национальная валюта остается на том же уровне. Об этом свидетельствуют данные НБУ.
Евро подорожал на 6 копеек. Официальный курс валют
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Валютный рынок
15 июня НБУ установил официальный курс на уровне 39,50 гривны за евро.
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Источник: Минфин
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