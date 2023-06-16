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16 июня 2023, 15:30 Читати українською

STIHL Украина уплатила в госбюджет более 131 миллиона гривен налогов

В компании отметили, что прошлый год стал рекордным по количеству проданной украинцам техники.

В компании отметили, что прошлый год стал рекордным по количеству проданной украинцам техники.

Украинская дочь международной компании STIHL — самого известного производителя бензопил в мире — уплатила в государственный бюджет Украины более 131 миллиона гривен налогов в 2022 году. Об этом сообщил генеральный директор ООО «Андреас Штиль» Эдуард Дьяченко.

«В 2022 году наша компания уплатила в государственный бюджет Украины более 131 миллиона 185 тысяч гривен налогов. Несмотря на полномасштабное вторжение россии и активные боевые действия, это рекордная сумма за 20 лет официальной работы STIHL в Украине», — отметил Эдуард Дьяченко.

Для сравнения, уплаченная сумма налогов компании в 2021 году составила более 100 миллионов 275 тысяч гривен, а в 2020-м — более 51 миллиона 57 тысяч гривен.

В общей сложности доход компании в Украине в прошлом году составил более 1 миллиарда 816 тысяч гривен, а чистая прибыль — 287 миллионов 650 тысяч гривен. Основные группы товаров, которые покупали украинцы — это бензопилы, мотокосы, газонокосилки, мини мойки, а также комплектующие и запчасти для этой техники.

«В период активных боевых действий в Киевской области наш большой склад находился в районе прямого поражения вражескими ракетами, несколько складов и офисных центров вокруг сгорело. Мы организовали поставки товара в Украину через временный склад в Черновцах. Благодаря героизму ВСУ и терробороны, Киевская область была деоккупирована, и склад STIHL Украина возобновил свою полноценную работу с 2 мая 2022 года. Несмотря на длительный простой основного складского помещения, 2022-й стал рекордным по количеству проданных товаров и сумме полученной прибыли для компании», — отметил Эдуард Дьяченко.

Уже к концу 2022 года в Украине открыли около 70 новых магазинов STIHL. Компания бесплатно передала на нужды спасателей 366 бензорезов (спецтехника для резки металла) и 200 комплектов запчастей к ним, общей стоимостью более 11,6 млн гривен. Кроме того, более 100 комплектов бензопил с комплектующими, стоимостью более 1 млн гривен, получили от STIHL ВСУ, ТРО и пограничники.

Долгое время STIHL является известным игроком на украинском рынке, благодаря своим высококачественным продуктам и надежному обслуживанию. Рекордная сумма налогов, уплаченная компанией, подчеркивает ее доверие к экономическому потенциалу и стабильности Украины как инвестиционной платформе. В планах — увеличивать сеть магазинов дилеров и помогать стране налогами и донатами. Одно из главных направлений работы — развитие аккумуляторной техники, продажи которой в некоторых странах Европы уже превысили 50%.

Справка. Группа компаний STIHL — разработчик, изготовитель и продавец моторизованных инструментов для лесного, сельского хозяйства и строительства. С 1971 года STIHL является самой продаваемой маркой бензопил в мире. В 2003 году в Киеве учреждено ООО «Андреас Штиль» как дочернее предприятие ANDREAS STIHL AG & Co. K, которому принадлежит эксклюзивное право производить импорт продукции ТМ «STIHL» в Украину. На сегодняшний день ООО «Андреас Штиль» имеет дилерскую сеть, в которую входит более 500 магазинов дилеров — фирм, компаний, частных предпринимателей, которые занимаются реализацией и сервисным обслуживанием продукции STIHL.

Источник: Минфин
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