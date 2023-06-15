К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро подорожал на 32 копейки в покупке и продаже.
Курс валют на вечер 15 июня: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок
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Открытие 15 июня
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Закрытие 15 июня
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Изменения
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36,56/36,93
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36,56/36,93
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0/0
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39,53/39,93
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39,85/40,25
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32/32
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,00−37,40 грн. Евро покупают за 40,10 грн, а продают за 40,70 грн.
По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,23−37,28, евро — 40,45−40,70 грн.
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