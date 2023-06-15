Курс валют на вечер 15 июня: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок

К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро подорожал на 32 копейки в покупке и продаже.

►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Валюта Открытие 15 июня Закрытие 15 июня Изменения доллар 36,56/36,93 36,56/36,93 0/0 евро 39,53/39,93 39,85/40,25 32/32

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,00−37,40 грн. Евро покупают за 40,10 грн, а продают за 40,70 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,23−37,28, евро — 40,45−40,70 грн.

«Минфин Валюта» — бесплатное мобильное приложение, в котором доступна вся необходимая информация — от курсов валют всех украинских банков до расположения пунктов обмена: Google Play или AppStore.