Курс валют на вечер 14 июня: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок

К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро подорожал на 22 копейки в покупке и продаже.

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Валюта Открытие 14 июня Закрытие 14 июня Изменения доллар 36,56/36,93 36,56/36,93 0/0 евро 39,44/39,83 39,66/40,05 22/22

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,00−37,35 грн. Евро покупают за 40,00 грн, а продают за 40,55 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,31−37,35, евро — 40,45−40,70 грн.

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