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14 июня 2023, 13:15 Читати українською

ПУМБ присоединился к мегасбору Мадяра — задонатил 3 миллиона гривен на 200 дронов-камикадзе

Известный аэроразведчик с позывным «Мадяр», командир группы «Птахи Мадяра», объявил беспрецедентный сбор 350 миллионов гривен на 20 000 дронов-камикадзе и 200 крыльев-ретрансляторов. ПУМБ перечислил 3 миллиона гривен на 200 дронов-камикадзе.

«Я объявляю беспрецедентный мегазбор на народные дроны. 20 тысяч народных дронов и 200 крыльев-ретрансляторов будут поставлены для обеспечения 100 подразделений ВСУ. Нам нужно собрать с вами 350 миллионов гривен. Цифра беспрецедентная. Но это эквивалент стоимости трех танков. И никакой не эквивалент стоимости жизней гражданского населения, которое сегодня ежедневно страдает от вражеских авиа- и ракетных ударов, бойцов на передовой», — сообщил Мадяр.

Первая партия, несколько тысяч дронов, уже произведена и будет отправлена в Украину сразу после завершения сбора. На 13.06.2023 собрано чуть более 150 млн грн. Сбор продлится до 14.06.2023 г. Приглашаем всех наших клиентов, друзей и партнеров присоединиться к мегазбору на странице или по ссылке.

Всего с начала войны ПУМБ направил в поддержку ВСУ, ТрО, ГСЧС, Нацполиции, Нацгвардии, ГУР и СБУ более 90 миллионов гривен. Перечисленные средства пошли на закупку бронежилетов и шлемов, радиостанций и тепловизоров, тактических рюкзаков, одежды и обуви, коптеров и машин, лекарств и горючего. Социальный проект банка «Мы одной крови» собрал уже 4 миллиона грн на более 2 тысячи средств тактической медицины, 2 низкотемпературных морозильника для хранения плазмы крови, 4 монитора пациента для скорых парамедиков, 46 доставок крови в горячие точки (одна доставка — до тысячи спасенных жизней). Также более тысячи украинцев стали донорами в рамках инициативы.

Все будет Победа!


Источник: Минфин
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