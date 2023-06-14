Долларовые миллионеры массово покидают россию и Китай (исследование)

Из россии уехали 8500 долларовых миллионеров в 2022 году. Об этом говорится в исследовании Private Wealth Migration Report 2023 британской консалтинговой компании Henley & Partners, специализирующейся на услугах миграции капитала.

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Бегство миллионеров

Прогнозируется, что в 2023 году из россии выедут еще 3000 долларовых миллионеров. Всплеск эмиграции богатых россиян вызван угрозой их капиталам после полномасштабного вторжения в Украину.

Откуда больше убегает миллионеров

Первое место в рейтинге эмиграции миллионеров занимает Китай — в прошлом году из страны выехало 10 800 богатых граждан, в 2023 году ожидается отток 13 500 миллионеров. Авторы исследования отмечают, что для Китая такой отток является критическим по мере замедления роста китайской экономики.

В Индии, где эмиграция богатых также достаточно значительна (7500 в 2022 году и 6500 в 2023 году) отток не вызывает особой обеспокоенности: в стране количество новых миллионеров растет быстрее, чем количество богатых эмигрантов.

В десятку стран, теряющих своих богатых граждан, вошла только одна страна из Западной Европы — Великобритания. Отток в 2022 году составил 1600 миллионеров, в 2023 году ожидается 3200. Авторы исследования отмечают, что Brexit сделал Великобританию менее гостеприимной для состоятельных людей. Теперь им труднее передвигаться между Великобританией и странами ЕС.

Наиболее привлекательными гаванями для миллионеров остаются Австралия (+3800 в 2022 году и +5200 в 2023 году), ОАЭ (+5200 и +4500 соответственно) и Сингапур (+2900 и +3200).