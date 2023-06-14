Долларовые миллионеры массово покидают россию и Китай (исследование)

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

14 июня 2023, 10:43 Читати українською

Долларовые миллионеры массово покидают россию и Китай (исследование)

Из россии уехали 8500 долларовых миллионеров в 2022 году. Об этом говорится в исследовании Private Wealth Migration Report 2023 британской консалтинговой компании Henley & Partners, специализирующейся на услугах миграции капитала.

Из россии уехали 8500 долларовых миллионеров в 2022 году.

►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Бегство миллионеров

Прогнозируется, что в 2023 году из россии выедут еще 3000 долларовых миллионеров. Всплеск эмиграции богатых россиян вызван угрозой их капиталам после полномасштабного вторжения в Украину.

Откуда больше убегает миллионеров

Первое место в рейтинге эмиграции миллионеров занимает Китай — в прошлом году из страны выехало 10 800 богатых граждан, в 2023 году ожидается отток 13 500 миллионеров. Авторы исследования отмечают, что для Китая такой отток является критическим по мере замедления роста китайской экономики.

В Индии, где эмиграция богатых также достаточно значительна (7500 в 2022 году и 6500 в 2023 году) отток не вызывает особой обеспокоенности: в стране количество новых миллионеров растет быстрее, чем количество богатых эмигрантов.

В десятку стран, теряющих своих богатых граждан, вошла только одна страна из Западной Европы — Великобритания. Отток в 2022 году составил 1600 миллионеров, в 2023 году ожидается 3200. Авторы исследования отмечают, что Brexit сделал Великобританию менее гостеприимной для состоятельных людей. Теперь им труднее передвигаться между Великобританией и странами ЕС.

Наиболее привлекательными гаванями для миллионеров остаются Австралия (+3800 в 2022 году и +5200 в 2023 году), ОАЭ (+5200 и +4500 соответственно) и Сингапур (+2900 и +3200).

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
+15
zzzachary
zzzachary
14 июня 2023, 11:26
#
І куди ж вони виїхали? Мабуть в Іран чи Африку))) Але скоріш за все до загніваючого заходу!
+
+7
idebsa
idebsa
14 июня 2023, 11:31
#
Ось вам і BRICs versus other world. Всі країни BRICs в першій п’ятірці відтоку капіталу з країн. А багаті британці мабудь щось знають, бо їдуть на інший континент за своїм принцем. Готуються до третьої світової?
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 10 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами