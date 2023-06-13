Курс валют на вечер 13 июня: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок

К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро подорожал на 1 копейку в покупке и на 2 копейки в продаже.

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Валюта Открытие 13 июня Закрытие 13 июня Изменения доллар 36,56/36,93 36,56/36,93 0/0 евро 39,46/39,85 39,47/39,87 ½

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 36,90−37,27 грн. Евро покупают за 39,95 грн, а продают за 40,47 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,25−37,32, евро — 40,31−40,60 грн.

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