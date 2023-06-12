Производитель Patriot пообещал передачу Украине дополнительных систем

Компания Raytheon Technologies, являющаяся производителем систем противовоздушной обороны Patriot, планирует значительно нарастить объемы производства. Об этом заявил исполнительный директор компании Грег Гейс, сообщает «Европейская правда» из The Wall Street Journal.

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По его словам, компания планирует увеличить производство до 12 систем в год.

Кроме того, как отметил Гейс, Raytheon Technologies планирует поставить Украине еще пять систем до конца следующего года.

«Мы были очень удивлены его эффективностью», — сказал Гейс о Patriot.

Напомним, в последнем пакете военной помощи от США содержались дополнительные боеприпасы для систем противовоздушной обороны Patriot.