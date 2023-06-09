Курс валют на вечер 9 июня: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок

К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро подешевел на 3 копейки в покупке и продаже.

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Валюта Открытие 9 июня Закрытие 9 июня Изменения доллар 36,56/36,93 36,56/36,93 0/0 евро 39,42/39,80 39,39/39,77 3/3

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 36,90−37,30 грн. Евро покупают за 39,80 грн, а продают за 40,40 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,11−37,25, евро — 40,15−40,35 грн.

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