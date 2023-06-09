Украина получила более 28 миллиардов из конфискации и арестов активов россиян и коллаборантов

По результатам арестов и различных механизмов конфискации активов россиян и коллаборантов в Украине с 24 февраля 2022 в государственный бюджет было направлено 28,3 млрд грн. Об этом сообщает проект Trap Aggressor аналитического центра StateWatch.

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Национализация банков

Самым крупным «донатом» в бюджет стали средства от национализированных российских банков на общую сумму 25,8 млрд. грн. В казначействе сообщили, что по состоянию на май этого года:

Поступления в специальный фонд государственного бюджета составляют:

за 2022 год — 17 000 670 592,28 грн;

за 2023 год — 8811120320,95 грн.

По этому коду в бюджет поступают средства, полученные в связи с исполнением закона «Об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности российской федерации и ее резидентов».

Речь идет о средствах украинских дочерних банков «Сбербанка» и «Веб.РФ» («Международный резервный банк» и «Проминвестбанк»), национализация корпоративных прав и финансовых активов которых состоялась по решению СНБО от 11 мая 2022 года.

Военные облигации АРМА

На сегодня известно о приобретении Агентством по розыску и менеджменту активов военных облигаций на 1,6 млрд грн.

Что это за деньги? В АРМА попадает арестованное в пределах уголовных производств имущество. Если актив быстро портится, его продают, а на полученные денежные средства покупают военные облигации, которые кладут на специальный счет.

Средства продолжают принадлежать предыдущему собственнику проданного имущества, хотя и остаются арестованными. Этот процесс рискован, потому что в случае снятия ареста с имущества собственнику должны вернуть его либо облигациями, либо деньгами.

Кроме продажи активов, АРМА также ищет управителей для арестованных компаний. Представители АРМА не могут назвать точную цифру управляемых ими компаний и определить среди них российские или белорусские. Поэтому сосчитать сумму средств, полученную бюджетом, также невозможно.

Известно, что за 2022 год АРМА в бюджет направила 34,8 млн. грн. от управления всеми активами.

«Однако за 2022 год нам известно лишь о нескольких случаях, когда АРМА назначала управляющих на российские активы, поэтому эти миллионы не стоит считать средствами компаний агрессора. От управления заправками Медведчука за первый квартал 2023 года в бюджет поступило 378 тыс. грн», — говорится в сообщении.

Средства для разведки

Неожиданным, но задокументированным в судебных решениях фактом является перевод арестованных средств на счет ГУР Министерства обороны. Вместо того чтобы ждать покупку военных облигаций через АРМА, военные решили попросить часть арестованных средств на свой счет сразу.

В судебном реестре с начала полномасштабного вторжения в открытом доступе есть три дела по назначению платежа разведчикам для обеспечения обороноспособности Украины на общую сумму в 791 млн. грн.

Среди них речь идет об арестованных 491 млн грн компании «Айдар». По данным органов правопорядка, в мае 2022 года бенефициар компании попытался обналичить 40 млн грн со счета предприятия для возможного финансирования и поддержки военной агрессии россии на территории Украины.

Остальные 240 млн грн направили военным, вероятно, по делу Всеукраинского банка развития, владельцем которого был Александр Янукович. Перечислили военным и 53 млн. грн со счетов производителя чая Greenfield.

Что с санкциями

«Обменять» активы, конфискованные в рамках закона о санкциях, на деньги не так просто.

Когда Министерство юстиции выигрывает иски против россиян в суде, то имущество должно дальше передаваться государству, например, в Фонд государственного имущества, чтобы Фонд в дальнейшем это имущество продавал по процедурам приватизации.

По состоянию на июнь 2023 года, пока ни один взысканный актив с подсанкционных лиц не реализован.

Впрочем, по некоторым делам Минюстом были взысканы не только бизнесы, автомобили или земельные участки, но и средства. Так, у Виктора Януковича конфисковали 34 млн грн, а у российского олигарха Михаила Шелкова — 14 млн грн.