Курс валют на вечер 8 июня: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок

К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро подорожал на 19 копеек в покупке и на 21 копейку в продаже.

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Валюта Открытие 8 июня Закрытие 8 июня Изменения доллар 36,56/36,93 36,56/36,93 0/0 евро 39,18/39,55 39,37/39,76 19/21

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 36,90−37,25 грн. Евро покупают за 39,80 грн, а продают за 40,25 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,12−37,25, евро — 40,09−40,25 грн.

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