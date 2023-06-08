Акции Tesla достигли семимесячного максимума

Акции Tesla Inc. в среду, 7 июня, подскочили к семимесячному максимуму благодаря аппетиту инвесторов к технологическим акциям и положительным новостям для компании. Бумаги производителя электромобилей выросли на 4,3%, до $230,83, пишет Bloomberg .

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Рост акций

Акции Tesla растут девятый день подряд. Это самая длинная серия с января 2021, когда акции компании росли 11 дней подряд. Ралли, в частности, вызвано оживлением IT-рынка на фоне спада опасений по поводу рецессии.

Во вторник все седаны Tesla Model 3 получили право на полный налоговый кредит в США согласно новым критериям, установленным Минфином США. Новая квалификация может помочь развеять растущую обеспокоенность по понижению спроса на автомобили Tesla и электромобили в целом.

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Новый CEO Twitter также может помочь успокоить инвесторов, волновавшихся из-за того, что гендиректор Tesla Илон Маск мало уделяет внимания компании.

На прошлой неделе Morgan Stanley заявил, что несмотря на ажиотаж с ИИ, Tesla остается автомобильной компанией и в течение следующих 12 месяцев на рынках акций будут доминировать спрос и предложение электромобилей.