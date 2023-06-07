Курс валют на вечер 7 июня: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок

К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро подорожал на 22 копейки в покупке и продаже.

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Валюта Открытие 7 июня Закрытие 7 июня Изменения доллар 36,56/36,93 36,56/36,93 0/0 евро 39,05/39,43 39,27/39,65 22/22

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 36,90−37,30 грн. Евро покупают за 39,77 грн, а продают за 40,30 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,10−37,20, евро — 40,00−40,20 грн.

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