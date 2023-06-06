Курс валют на вечер 6 июня: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок

К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро подешевел на 19 копеек в покупке и на 18 копеек в продаже.

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Валюта Открытие 6 июня Закрытие 6 июня Изменения доллар 36,56/36,93 36,56/36,93 0/0 евро 39,22/39,60 39,03/39,42 19/18

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,00−37,35 грн. Евро покупают за 39,80 грн, а продают за 40,40 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,15−37,25, евро — 40,10−40,30 грн.

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