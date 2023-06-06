Нацбанк применил к шести банкам и 15 небанковским финансовым учреждениям меры влияния за нарушение требований валютного законодательства, а также законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, сообщила пресс-служба НБУ.
НБУ в мае применил к 6 банкам и 15 небанковским финансовым учреждениям меры влияния
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К кому применили меры воздействия
- Коминбанк — штраф в размере 10,45 млн грн;
- Мотор-Банк — 10,05 млн грн штрафа;
- банк Альянс получил два штрафа — 1 млн грн и 451 тыс. грн;
- банк Конкорд — штраф в размере 400 тыс. грн;
- Укрэксимбанк — 200 тыс. грн штрафа;
- банк Львов — письменное предупреждение.
Нарушившие банки
- невыполнение надлежащей проверки клиентов;
- несовершение при надлежащей проверке мер по клиентам, которые являются политически значимыми лицами, членами их семей;
- ненадлежащее исполнение обязанности применять рискоориентированный подход;
- необеспечение выявления финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу;
- несвоевременное предоставление информации и документов о валютных операциях по запросам НБУ
и т. п.
Меры влияния на небанки
- ФК «А Финанс» — за нарушение условий и порядка торговли иностранной валютой;
- ООО «Новапей» (финтех-компания «Новой почты») — за ненадлежащее исполнение учреждением обязанности разрабатывать и вводить внутренние определенные документы;
- ФК «Фининвест Плюс» — за нарушение правил организации статистической отчетности.
Также Нацбанк применил меры влияния к небанкам: ФК «Хантер» (аннулирование лицензии на определенные услуги и 391 тыс. грн штрафа), ФК «Магнат» (штраф на 1,7 млн грн), ФК «Альфа-Инвест Групп» (1,3 млн грн); ФК «Конверсия» (1,23 млн грн), ООО «Премиум Финанс» (1,02 млн грн); СК «Универсальный Полис» (595 тыс. грн); ФК «Октава Финанс» (500 тыс. грн); ООО «ФИНОД» (300 тыс. грн).
ФК «Финансовый Мир», ЧАО «УФГ», ФК «Валта Групп», ФК «Тайгер Инвест» получили по 200 тыс. грн штрафов.
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