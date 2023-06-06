НБУ в мае применил к 6 банкам и 15 небанковским финансовым учреждениям меры влияния

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Также Нацбанк применил меры влияния к небанкам: ФК «Хантер» (аннулирование лицензии на определенные услуги и 391 тыс. грн штрафа), ФК «Магнат» (штраф на 1,7 млн ​​грн), ФК «Альфа-Инвест Групп» (1,3 млн грн); ФК «Конверсия» (1,23 млн грн), ООО «Премиум Финанс» (1,02 млн грн); СК «Универсальный Полис» (595 тыс. грн); ФК «Октава Финанс» (500 тыс. грн); ООО «ФИНОД» (300 тыс. грн).

ФК «Финансовый Мир», ЧАО «УФГ», ФК «Валта Групп», ФК «Тайгер Инвест» получили по 200 тыс. грн штрафов.

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