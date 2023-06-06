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6 июня 2023, 15:15 Читати українською

НБУ в мае применил к 6 банкам и 15 небанковским финансовым учреждениям меры влияния

Нацбанк применил к шести банкам и 15 небанковским финансовым учреждениям меры влияния за нарушение требований валютного законодательства, а также законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, сообщила пресс-служба НБУ.

Нацбанк применил к шести банкам и 15 небанковским финансовым учреждениям меры влияния за нарушение требований валютного законодательства, а также законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, сообщила пресс-служба НБУ.► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиК кому применили меры воздействияКоминбанк — штраф в размере 10,45 млн грн;Мотор-Банк — 10,05 млн грн штрафа;банк Альянс получил два штрафа — 1 млн грн и 451 тыс.

► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

К кому применили меры воздействия

  • Коминбанк — штраф в размере 10,45 млн грн;
  • Мотор-Банк — 10,05 млн грн штрафа;
  • банк Альянс получил два штрафа — 1 млн грн и 451 тыс. грн;
  • банк Конкорд — штраф в размере 400 тыс. грн;
  • Укрэксимбанк — 200 тыс. грн штрафа;
  • банк Львов — письменное предупреждение.

Нарушившие банки

  • невыполнение надлежащей проверки клиентов;
  • несовершение при надлежащей проверке мер по клиентам, которые являются политически значимыми лицами, членами их семей;
  • ненадлежащее исполнение обязанности применять рискоориентированный подход;
  • необеспечение выявления финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу;
  • несвоевременное предоставление информации и документов о валютных операциях по запросам НБУ и т. п.

Меры влияния на небанки

  • ФК «А Финанс» — за нарушение условий и порядка торговли иностранной валютой;
  • ООО «Новапей» (финтех-компания «Новой почты») — за ненадлежащее исполнение учреждением обязанности разрабатывать и вводить внутренние определенные документы;
  • ФК «Фининвест Плюс» — за нарушение правил организации статистической отчетности.

Также Нацбанк применил меры влияния к небанкам: ФК «Хантер» (аннулирование лицензии на определенные услуги и 391 тыс. грн штрафа), ФК «Магнат» (штраф на 1,7 млн ​​грн), ФК «Альфа-Инвест Групп» (1,3 млн грн); ФК «Конверсия» (1,23 млн грн), ООО «Премиум Финанс» (1,02 млн грн); СК «Универсальный Полис» (595 тыс. грн); ФК «Октава Финанс» (500 тыс. грн); ООО «ФИНОД» (300 тыс. грн).

ФК «Финансовый Мир», ЧАО «УФГ», ФК «Валта Групп», ФК «Тайгер Инвест» получили по 200 тыс. грн штрафов.

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Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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