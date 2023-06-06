НБУ оштрафовал и приостановил лицензию CreditUP

Нацбанк применил к ООО «Веллфин», оказывающему услуги микрокредитования под брендом CreditUP , меру влияния в виде временной остановки лицензии на осуществление деятельности по предоставлению финуслуг, а именно на предоставление средств в ссуду, в том числе и на условиях финансового кредита . Кроме того, финансовая компания оштрафована.

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Временная остановка лицензии

По результатам внеплановой инспекционной проверки ООО «Веллфин», проведенной Департаментом инспектирования Нацбанка в апреле-мае 2023 года, выявлены нарушения финансовой компанией требований законодательства, регулирующего деятельность участников рынков финансовых услуг и законодательства о защите прав потребителей финансовых услуг, в том числе требований по поводу нравственного поведения.

Финансовая компания обязана устранить нарушения, ставшие причиной временной остановки лицензии, в срок до 6 июля 2023 года.

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С 6 июня 2023 года «Веллфин» теряет право:

заключать договоры (продлевать срок действующих договоров) о предоставлении финансовых услуг с клиентами по виду финансовых услуг, на производство которых была выдана лицензия, действие которой временно остановлено;

заключать договоры (вносить изменения в действующие договоры) о предоставлении финансовых услуг, имеющих вследствие увеличения обязательств участника рынка небанковских финансовых услуг перед клиентами относительно вида финансовых услуг, на производство которых была выдана лицензия.

В то же время временная остановка лицензии не освобождает финансовую компанию от выполнения своих обязательств по договорам, заключенным до даты вступления в силу решения о временной остановке лицензии.

Относительно наложения штрафов

За отдельные установленные факты нарушений требований Законов Украины «О потребительском кредитовании», «О финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг», «Об электронной коммерции» и требований Гражданского кодекса Украины относительно договора о потребительском кредите и изменений к нему, которые заключаются в виде электронного документа, а также нарушения требований по этическому поведению, установленных в статье 25 Закона «О потребительском кредитовании», Нацбанком к ООО «Веллфин» применены штрафные санкции на общую сумму 952 000 грн.