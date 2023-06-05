К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро подешевел на 5 копеек в покупке и продаже.
Курс валют на вечер 5 июня: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок
►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
|
Открытие 5 июня
|
Закрытие 5 июня
|
Изменения
|
36,56/36,93
|
36,56/36,93
|
0/0
|
39,10/39,49
|
39,05/39,44
|
5/5
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 36,95−37,40 грн. Евро покупают за 39,85 грн., а продают за 40,45 грн.
По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,16−37,26, евро — 40,13−40,30 грн.
«Минфин Валюта» — бесплатное мобильное приложение, в котором доступна вся необходимая информация — от курсов валют всех украинских банков до расположения пунктов обмена: Google Play или AppStore .
🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.
💛💙 Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.
🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.
Комментарии