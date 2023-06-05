Курс валют на вечер 5 июня: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок

К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро подешевел на 5 копеек в покупке и продаже.

►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Валюта Открытие 5 июня Закрытие 5 июня Изменения доллар 36,56/36,93 36,56/36,93 0/0 евро 39,10/39,49 39,05/39,44 5/5

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 36,95−37,40 грн. Евро покупают за 39,85 грн., а продают за 40,45 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,16−37,26, евро — 40,13−40,30 грн.

«Минфин Валюта» — бесплатное мобильное приложение, в котором доступна вся необходимая информация — от курсов валют всех украинских банков до расположения пунктов обмена: Google Play или AppStore .