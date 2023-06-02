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2 июня 2023, 16:33 Читати українською

В госбюджет за май поступило в 4 раза больше налогов от азартных игр, чем за 2021 год

В мае в государственный бюджет поступило 851 миллион гривен налогов от компаний, занимающихся организацией азартных игр. Об этом заявил первый заместитель руководителя Комитета В Р по налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк.

В мае в государственный бюджет поступило 851 миллион гривен налогов от компаний, занимающихся организацией азартных игр.
Фото: pixabay.com

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«Налоги с игорного бизнеса — 851 млн грн только за май… Это в 4 раза больше, чем было за весь 2021 год», — отметил Железняк.

Он уточнил, что на рост суммы уплаченных налогов отразились сроки уплаты налога на прибыль. Кроме того, за последние месяцы удалось уменьшить количество схем, позволявших избегать налогообложения.

Напомним

В апреле в бюджет поступило 452 млн грн налога от деятельности игорного бизнеса. В марте в бюджет поступило 423,5 млн грн налогов от деятельности игорного бизнеса.

🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.

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🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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0
zevs1
zevs1
2 июня 2023, 16:57
#
Выходит что у нас хорошо развивается азартный бизнес, скоро превратимся в
Лас-Вегас.
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