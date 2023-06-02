В госбюджет за май поступило в 4 раза больше налогов от азартных игр, чем за 2021 год

В мае в государственный бюджет поступило 851 миллион гривен налогов от компаний, занимающихся организацией азартных игр. Об этом заявил первый заместитель руководителя Комитета В Р по налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк.

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«Налоги с игорного бизнеса — 851 млн грн только за май… Это в 4 раза больше, чем было за весь 2021 год», — отметил Железняк.

Он уточнил, что на рост суммы уплаченных налогов отразились сроки уплаты налога на прибыль. Кроме того, за последние месяцы удалось уменьшить количество схем, позволявших избегать налогообложения.

Напомним

В апреле в бюджет поступило 452 млн грн налога от деятельности игорного бизнеса. В марте в бюджет поступило 423,5 млн грн налогов от деятельности игорного бизнеса.