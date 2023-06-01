Курс валют на вечер 1 июня: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок

К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро подорожал на 16 копеек в покупке и продаже.

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Валюта Открытие 1 июня Закрытие 1 июня Изменения доллар 36,56/36,93 36,56/36,93 0/0 евро 39,06/39,45 39,22/39,61 16/16

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,15−37,50 грн. Евро покупают за 40,00 грн, а продают за 40,55 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,35−37,45, евро — 40,30−40,45 грн.

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