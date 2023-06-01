Японский разработчик игровых консолей и видеоигр Nintendo окончательно прекращает работу в России. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Nintendo покинула российский рынок
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Россияне больше не могут создавать новые аккаунты в цифровом магазине Nintendo eShop, указывая Россию как страну пользователя.
Компания также отключила свой официальный сайт nintendo.ru, предназначенный для клиентов из России.
В то же время для выполнения уже существующих обязательств, с 31 мая российские клиенты, уже имеющие учетную запись Nintendo, смогут повторно загружать ранее приобретенный цифровой контент.
При этом платежная информация, связанная с учетными записями Nintendo (данные кредитной карты или данные учетной записи PayPal), таких пользователей уже удалена из соображений безопасности.
Компания после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году приостановила продажу товаров в Россию, а цифровой магазин Nintendo eShop был переведен на техническое обслуживание из-за прекращения обработки транзакций в рублях платежными сервисами.
В этой связи, а также учитывая экономические прогнозы, компания Nintendo of Europe приняла решение свернуть деятельность своего российского отделения.
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