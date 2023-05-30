Курс валют на вечер 30 мая: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок

К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро подорожал на 16 копеек в покупке и на 17 копеек в продаже.

►Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Валюта Открытие 30 мая Закрытие 30 мая Изменения доллар 36,56/36,93 36,56/36,93 0/0 евро 39,08/39,47 39,24/39,64 16/17

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,15−37,55 грн. Евро покупают за 40,10 грн, а продают за 40,65 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,45−37,55, евро — 40,45−40,60 грн.

«Минфин Валюта» — бесплатное мобильное приложение, в котором доступна вся необходимая информация — от курсов валют всех украинских банков до расположения пунктов обмена: Google Play или AppStore.