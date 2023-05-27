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27 мая 2023, 15:02 Читати українською

Россияне вывели в иностранные банки с начала войны $32 миллиарда

Уровень сбережений россиян в иностранных инструментах с начала 2022 года по 1 апреля 2023 года увеличился на 4,1 процентного пункта (п.п.), — до 19,2%. Об этом сообщает Frank Media.

Уровень сбережений россиян в иностранных инструментах с начала 2022 года по 1 апреля 2023 года увеличился на 4,1 процентного пункта (п.
Фото: pixabay.com

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По данным центробанка России, россияне перевели в иностранные банки 2,6 трлн рублей ($32,46 млрд), иностранным брокерам — почти 300 млрд рублей, хранят на руках в валюте 1,9 трлн рублей ($23,7 млрд).

Центробанк РФ считает, что уязвимость, связанная с размещением сбережений граждан в иностранных инструментах, пока носит ограниченный характер.

Граждане продолжают в основном вкладывать средства в рублевые депозиты (42,2% сбережений). Также выросли инвестиции граждан в акции местных компаний на 1,2 трлн. рублей.

В то же время, продолжает сохраняться тенденция к уменьшению валютных депозитов физических лиц в российских банках и увеличению объемов валютных переводов населения в иностранные банки.

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В целом за 2022 год и первый квартал 2023 года валютные депозиты физлиц в российских банках уменьшились на 3,1 трлн рублей, при этом объем переводов валюты на собственные счета в банках-нерезидентах за период составил 2,6 трлн рублей, а объем наличной иностранной валюты руках вырос на 1,9 трлн. рублей.

В то же время, объем рублевых депозитов физлиц в России в 2022 году и первом квартале 2023 года вырос на 5,7 трлн. Доля депозитов и средств на счетах в юанях в четвертом квартале 2022 — первом квартале 2023 года выросла на 1,2 п.п. — до 10,2% общего объема валютных депозитов. Доля рублевых вкладов в совокупных вложениях граждан и средств на счетах увеличилась на 1,3 п.п. — до 42,2%.

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Источник: Минфин
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