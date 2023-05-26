Курс валют на вечер 26 мая: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок

К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро подешевел на 3 копейки в покупке и на 2 копейки в продаже.

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Валюта Открытие 26 мая Закрытие 26 мая Изменения доллар 36,56/36,93 36,56/36,93 0/0 евро 39,24/39,62 39,21/39,60 3/2

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,30−37,68 грн. Евро покупают за 40,15 грн, а продают за 40,75 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,50−37,60, евро — 40,61−40,80 грн.

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