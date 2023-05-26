Главные новости зарубежных рынков к этому утру.
Рынки США и Азии растут на фоне ралли технологического сектора, Германия вступает в рецессию: что нужно знать утром
Фондовые индексы США преимущественно выросли в четверг
S&P 500 прибавил 0,9%, высокотехнологичный Nasdaq — 1,7%, а индекс Dow Jones снизился на 0,1%.
Вчерашний рост индексов S&P 500 и Nasdaq поддерживался ралли акций производителей полупроводников и разработчиков технологий искусственного интеллекта, которое началось после роста бумаг NVDIA более чем на 24% за день на фоне сильных квартальных финансовых результатов и оптимистичных прогнозов.
Между тем, переговоры президента Джо Байдена со спикером Палаты представителей Кевин Маккарти об увеличении потолка госдолга США все еще продолжаются. Ожидается, что стороны могут прийти к соглашению уже сегодня.
Рынки Азиатско-Тихоокеанского региона в основном растут
Широкий индекс акций Азии (за исключением Японии) MSCI AC Asia ex Japan Index вырос сегодня на 0,5%, японский Nikkei прибавил 0,7%, южнокорейский Kospi и китайский Shanghai Composite увеличились на 0,2%, а сингапурский STI практически не изменился.
Позитивные настроения в Азии поддерживались ралли технологического сектора США, а также прогрессом в переговорах по американскому госдолгу.
Стоит отметить: фондовый рынок Гонконга сегодня закрыт из-за национального праздника (День рождения Будды).
В Германии началась рецессия
По данным статистического управления Германии, опубликованным в четверг, за первые три месяца 2023 года ВВП страны сократился на 0,3% после его падения на 0,5% в предыдущем квартале.
Таким образом, немецкая экономика вступила в техническую рецессию в первом квартале этого года.
Золото и серебро упали до двухмесячного минимума
Спотовая цена золота снизилась до $1943,1 за унцию, самой низкой расчетной стоимости с 21 марта 2023 года, а стоимость серебра опустилась до $22,8 за унцию — минимума с 22 марта.
Фьючерсы на золото и серебро снижаются четвертый день подряд, на фоне прогресса в переговорах о потолке американского госдолга и сильных экономических США, которые повысили ставки на очередное повышение процентных ставок Федеральной резервной системой.
JPMorgan разрабатывает инвестиционного робота-советника на основе искусственного интеллекта
По данным CNBC News, в этом месяце JPMorgan подала заявку на регистрацию товарного знака для продукта под названием IndexGPT.
Согласно заявке, IndexGPT будет использовать программное обеспечение для облачных вычислений с использованием искусственного интеллекта для анализа и выбора ценных бумаг с учетом потребностей клиентов.
Тем временем другие банки с Уолл-стрит, включая Goldman Sachs и Morgan Stanley, уже начали тестировать искусственный интеллект с целью анализа его возможностей для внутреннего использования.
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