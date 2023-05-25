ЕС заморозил активы российского ЦБ стоимостью более 200 миллиардов евро

ЕС с начала войны в Украине заблокировал более 200 млрд евро ($215 млрд) активов Центрального банка россии, сообщает Bloomberg со ссылкой на новые данные, раскрытые европейскими банками в рамках 10-го пакета санкций.

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Что известно

«ЕС намерен удостовериться, что россия заплатит за нанесенный Украине ущерб», — заявил представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд, который подтвердил данные об объеме замороженных активов.

Он отметил, что ЕС «изучает способы использования замороженных активов для выполнения этой цели». По словам Виганда, Еврокомиссия тесно работает с Швецией, которая председательствует в ЕС, над обсуждением того, как российские активы могут быть использованы.

ЕС также заморозил 24,1 млрд евро активов, которые принадлежат попавшим под санкции россиянам и российским компаниям за 14 месяцев с начала войны. Под санкции попали более 1500 физлиц, запрет на экспорт в россию коснулся сотен товаров и технологий.

Напомним

Изучить возможность использования замороженных российских активов для восстановления Украины предлагала осенью 2022 года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. В мае того же года с аналогичным предложением выступал также глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в интервью Financial Times.

В феврале в ЕС решили создать рабочую группу для изучения этой темы. Она должна определить, какие есть способы использования замороженных российских активов в соответствии с законодательством ЕС.

Страны Евросоюза заморозили активы попавших под санкции россиян в общей сложности на €20,9 млрд, подсчитал в марте Bloomberg. С осени 2022 года сумма замороженных активов выросла примерно на 20%. Агентство отмечает, что европейские чиновники уверены в том, что в Европе можно найти гораздо больше подпадающего под заморозку имущества.

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