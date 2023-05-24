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24 мая 2023, 9:13 Читати українською

Регулятор заставил Meta продать Giphy фотобанку Shutterstock

Фотобанк Shutterstock приобретет платформу GIF-изображений Giphy за $53 млн наличными. Компания Meta покупала его за $400 млн. Об этом пишет Reuters.

Фотобанк Shutterstock приобретет платформу GIF-изображений Giphy за $53 млн наличными.
Фото: techcrunch.com

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Что известно

Отмечается, что после нынешнего оглашения акции Shutterstock на премаркете выросли на 4%.

Компания заявила, что Giphy даст минимальную выручку в текущем году, а с 2024 года планируется увеличить доход.

При этом Shutterstock ожидает, что сделка предоставит фирме доступ примерно к 1,7 млрд пользователей в день.

Соглашение стало первым случаем, когда регулятор заставил американского технологического гиганта продать уже приобретенную компанию.

Напомним

Meta купила Giphy в 2020 году за $315 млн. Однако годом позже британское Управление по конкуренции и рынкам (The Competition and Markets Authority, CMA) выступило против сделки, которая, по мнению регулятора, ослабит конкуренцию между соцсетями, и потребовало от Meta продать Giphy.

В 2022 году CMA также оштрафовало Meta на $2 млн за приобретение Giphy.

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Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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