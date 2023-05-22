Курс валют на вечер 22 мая: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок

К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро подорожал на 1 копейку в покупке и продаже.

Валюта Открытие 22 мая Закрытие 22 мая Изменения доллар 36,56/36,93 36,56/36,93 0/0 евро 39,53/39,92 39,54/39,93 1/1

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,20−37,60 грн. Евро покупают за 40,25 грн, а продают за 40,90 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,40−37,50, евро — 40,70−40,90 грн.

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