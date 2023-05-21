В течение марта-апреля 2023 правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события CERT-UA зафиксировала почти двойной рост кибератак на украинские коммерческие организации по сравнению с январем-февралем. В результате персональные данные многих украинцев были скомпрометированы, сообщает Госспецсвязи.
Число атак российских хакеров на украинский бизнес значительно возросло
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Атаки хакеров
«Фишинг остается любимой тактикой российских хакеров. Их фишинговые кампании хорошо спланированы и носят массовый характер. Этот вид атак угрожает не только работникам целевых организаций (госслужащим, работникам предприятий критической инфраструктуры), но и каждому гражданину», — сообщает Госспецсвязи.
Так, в апреле злоумышленники получили доступ к четырем крупным страховым компаниям Украины. В результате были похищены и опубликованы персональные данные украинцев — контакты, адреса, места работы, автомобили и другое. Эта информация может быть использована для планирования дальнейших операций России, что угрожает нацбезопасности.
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«Госспецсвязи еще раз подчеркивает: согласно законодательству, ответственность за несоблюдение требований по защите данных украинцев несут владельцы, распорядители этих данных», — говорится в сообщении.
Специалисты призывают бизнес немедленно сообщать о киберинцидентах в CERT-UA, чтобы предотвратить утечку данных и ускорить ликвидацию последствий.
В то же время, основными целями российских хакеров остаются правительственные организации и местные органы власти.
Всего с начала года CERT-UA проработала более 700 киберинцидентов и кибератак: 151 из них прошел в апреле.
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