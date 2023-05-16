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16 мая 2023, 8:33 Читати українською

Марченко: Министерство финансов не планирует повышать ставки по ОВГЗ

Министерство финансов не планирует повышать ставки по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ) и указывает на наличие оснований для их снижения. Об этом министр финансов Сергей Марченко рассказал в интервью Forbes, пишет Бизнес.Цензор.

Министерство финансов не планирует повышать ставки по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ) и указывает на наличие оснований для их снижения.
Фото: ubn.news

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Что будет со ставками ОВГЗ

«Недавно Нацбанк улучшил свои прогнозы по инфляции. Это свидетельствует о росте реальной доходности по всем инструментам Минфина. Стабильная макроситуация, увеличение международных резервов и улучшенные инфляционные ожидания дают нам основания полагать, что доходности по ОВГЗ достигли своего пика, и прогнозировать постепенное снижение ставок по ОВГЗ, при отсутствии существенных шоков», — сказал Марченко.

Он подчеркнул, что для Минфина снижение ставок — одна из основных задач, но это будет зависеть от рыночной конъюнктуры.

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«Будет ли снижение? Будем смотреть. Зависит от того, как будет реагировать рынок. Если мы при существенном снижении ставок потеряем возможность заимствовать, я считаю, это может быть большей проблемой», — отметил глава Минфина.

Напомним

По данным депозитария Нацбанка, максимальная доходность размещенных в апреле государственных облигаций в гривне составила 19,60% годовых, а в долларах США — 4,85% годовых.

В то же время выплаты за ОВГЗ в апреле превысили заимствования на внутреннем рынке на 6,25 миллиарда гривен (в эквиваленте). При этом в течение января-апреля соответствующее Минфин ссудил на внутреннем рынке на 61,03 млрд грн больше, чем выплатил за ОВГЗ.

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Источник: Минфин
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