ЕС обяжет криптокомпании отчитываться об активах клиентов

Власти Евросоюза обяжут связанные с цифровыми активами компании предоставлять налоговым органам информацию о балансах своих клиентов. Об этом пишет Forklog со ссылкой на CoinDesk .

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Что известно

Соответствующий закон об обмене данными, основанный на модели Организации экономического сотрудничества и развития, должны согласовать на следующей неделе. Документ позволит налоговикам из 27 стран обмениваться данными.

Отчасти законопроект разрабатывался для борьбы с криптоинвесторами, которые хранят свои активы на заграничных счетах.

В рамках инициативы специальная комиссия составит реестр операторов криптоактивов к декабрю 2025 года. Новые правила вступят в силу с 1 января 2026 года.

Согласно документу, под директиву подпадают и компании за пределами европейского блока. Помимо криптовалют власти будут отслеживать стейблкоины и невзаимозаменяемые токены (NFT).

Напомним

20 апреля Европарламент утвердил законопроект по регулированию рынка криптоактивов (MiCA), который начнет действовать с 2024 года.

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